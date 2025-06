Santa Cesarea Terme si tinge blu Aquabike San Marino

Si è appena conclusa la terza tappa del Campionato Italiano Moto d'Acqua a Santa Cesare Terme in Puglia, dove il team Aquabike San Marino ha spiccato rientrando in Repubblica con numerose Vittorie; nella Ski Superjet otteniamo il primo posto con Adriano Hirsch e secondo posto per Lino Brusadin, nella Ski giovanile 12/14 anni il terzo posto va Eros Brusadin , sempre nella ski giovanile 15/18 terzo posto conquistato da Adriano Hirsch, a seguire nella Runabout F4 Femminile l terza posizione per la nostra Sofia Fochesato infine Nella categoria Ski F4 una rivelazione, entrato da poco nel team, proviene dal motocross, Messina Andrea ha conquistato il terzo posto nonostante due cadute che hanno penalizzato il Suo percors, ma con la sua determinazione e volontà ha proseguito recuperando boa sua boa e aggiudicandosi il podio. “Torniamo a casa con diversi podi” afferma il presidente Nanni Walter “sono orgoglioso del mio team e della crescita che stiamo facendo” il team ora si prepara per un stop in vista della quarta tappa, che si svolgerà a Fiumicino il 12/14 settembre “ non smetteremo di allenarci, oltre agli impegni con la mototerapia che questa ricca estate ci prospetta” continua il presidente “ la mototerapia sensibilizza i nostri ragazzi e li aiuta a crescere ea creare collaborazione tra di loro”

c.s. Aquabike San Marino