Sara Ceccoli ed Emma Fratti al Mondiale di ginnastica ritmica in Bulgaria

Tutto pronto per la terza edizione del Campionato Mondiale Junior di Ginnastica Ritmica , in programma dal 18 al 22 giugno presso la Armeec Arena di Sofia , in Bulgaria, una competizione che vedrà la partecipazione di 370 ginnaste tra individualiste e squadre, di età compresa tra i 14 ei 15 anni. La delegazione biancoazzurra sarà rappresentata dalle individualiste Sara Ceccoli ed Emma Fratti , accompagnate dalla tecnica Federica Protti e dal giudice internazionale Luna Casadei . Le prime due giornate saranno dedicate alle qualificazioni per le finali di specialità: mercoledì 18 giugno , le ginnaste scenderanno in pedana con cerchio e palla mentre giovedì 19 giugno , sarà la volta di clavette e nastro . La si concluderà domenica 22 giugno con lo svolgimento di tutte le finali manifestazione di specialità.

C.s. Cons