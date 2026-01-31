Scuderia San Marino, festa di successi: premiati oltre 70 protagonisti della stagione 2025

Una serata per celebrare i successi del 2025 e per prepararsi al meglio per l’inizio della nuova stagione: la Scuderia San Marino si è ritrovata insieme ai suoi tesserati per festeggiare gli innumerevoli trionfi che hanno visto impegnati i piloti dalla velocità al rally, non dimenticando kart, fuoristrada e slalom. Sala gremita con 170 ospiti e oltre 70 i premiati nella cornice del Bar Confine e Tradizione di Chiesanuova, che ha ospitato la serata organizzata dal Direttivo della Scuderia San Marino. La serata è stata accompagnata da Boris Casadio, voce del Misano World Circuit, che in apertura ha invitato sul palco Paolo Valli, presidente Fams, a cui è stato consegnato un riconoscimento per aver supportato anche in questa stagione la Scuderia. Tra coloro che sono stati di prezioso aiuto durante le manifestazioni della Scuderia il Gruppo Ufficiali di Gara, con la targa consegnata al vice presidente Victoria Berardi. Le prime premiazioni hanno coinvolto Davide Carattoni e Lorenzo Cevenini, assente, per i loro risultati ottenuti con il Fuoristrada con il secondo posto nel campionato italiano e il terzo nell’Eurotrial di categoria Promodified. Successivamente è stato il turno di un altro gruppo che si sta mettendo in mostra con i risultati nella Coppa Romagna Slalom. Nicola Montagna e Selenia Miceli, terzi di categoria RallyB, Marco Casali con il bronzo nella classe STC e l’assente Walter Massa. Grande partecipazione anche per i giovani dei kart, sempre fiore all’occhiello della Scuderia. Presenti Lorenzo Leardini, che si è distinto nel campionato Rotax, e la squadra corse SM capitanata da Ugo Federico Bagnasco, insieme a Diego Sicuro e Andrea Santi Ugolini per la loro vittoria alla 24 di Viterbo nella categoria Gent. Tra gli assenti Alessandro Pedini Amati e Nicolas Tagliaferri. Dalle quattro ruote dei kart alle vetture di cilindrata maggiore con la velocità. Grande applauso per Mattia Drudi, appena rientrato dal terzo posto di categoria GTD alla 24h di Daytona negli States, e premiato anche per il quarto posto individuale e di squadra nel campionato WEC. Tra gli assenti Giacomo Altoè; Luciano e Donovan Privitelio secondi nel Lamborghini Super Trofeo Europa di categoria LC Cup; Emanuele Zonzini ed Emanuel Colombini e Francesco Cunsolo con il nono posto di Formula Fx. Sempre su pista presenti Paolo e Davide Meloni, che hanno chiuso il GT4 European Series al decimo posto di squadra e ottavo tra i piloti. Premiato anche Stefano Valli, campione di categoria GT3 nel campionato National GT Challenge PKN. Importante riconoscimento riservato a Bryan Toccaceli che è stato il prima pilota licenziato Fams a partecipare a un campionato eSport. È stata poi la volta del rally moderno, aperto da Valentina Pasini che ha vinto insieme a Nicolò Ardizzone il Trofeo Italiano Rally Due Ruote Motrici e Under 25. Seguita da Cosimo Bombara, Giacomo Marchioro - protagonista anche nei kart - e i navigatori Massimo Bizzochi, secondo assoluto nel Trofeo Italiano Rally insieme a Giuseppe Testa, e Daiana Darderi. Premiato anche Simone Temeroli insieme a Davide Simoncini per la partecipazione al Rally di Qatar, poi Jader Vagnini, Diego Zanotti e Roberto Selva. Tra gli assenti Samanta Grossi, Mirco Gabrielli e Daniele Conti. Menzione d’onore per Kevin Casadei e il gruppo “Sandokan e le sue Tigri”, un giovane gruppo di meccanici sammarinesi; il navigatore biancazzurro Federico “Chicco” Alessandrini e per Paolo Diana impegnato però in Svezia. Ultimi, ma non per importanza, il folto gruppo del rally storico che tante gioie regala sempre alla Scuderia. Partendo dal Rallylegend con il podio tutto biancazzurro: premiati Nemo Mazza insieme ad Andrea Ercolani Volta, Mirko ed Elisa Zanotti e Stefano Rosati con Corrado Costa. In successione sono poi stati premiati per i svariati successi nelle categorie Giovanni Muccioli, Gilberto Pennacchini, Giuseppe Fanelli, Enrico Ercolani Volta, Simone Corcelli, Michele Fabbri, Nicolò Fedolfi, Livio Ceci, Alessandro Fedolfi, Nicholas Ciacci, Andrea Michetti, Domenico Mularoni, Riccardo Biordi, Marco Fantini, Stefano e Michele Pellegrini, Renato Ambrosi, Bruno Pelliccioni, Lorenzo Ercolani, Roberto Selva e Umberto Bollini. Tutti i piloti sono stati premiati per aver contribuito alla vittoria della Scuderia San Marino nella coppa Scuderie ed è stato consegnato un riconoscimento alla Titano Motorsport, in qualità di portacolori della Scuderia nel Campionato Italiano Rally Terra Storico. La serata si è poi conclusa con la consegna di una targa speciale a tutti coloro che hanno ottenuto risultati nel Campionato Sociale: Jader Vagnini, Umberto Bollini, Nicolas Pancotti, Diego Zanotti, Eugenio Volpini, Michele Pellegrini, Marco Selva, Enrico Ercolani Volta, Domenico Mularoni, Corrado e Andrea Costa.



