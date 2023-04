Scuderia San Marino: Nel fine settimana il debutto di Davide Meloni in GT4

Scuderia San Marino: Nel fine settimana il debutto di Davide Meloni in GT4.

Sarà sicuramente un weekend da ricordare in casa Meloni con l’esordio assoluto di Davide Meloni nel campionato GT4 European Series sul circuito di Monza.

Il giovane pilota sammarinese, impegnato nelle scorse stagioni in Formula Ford Uk, sarà affiancato da Massimiliano Tresoldi, confermato nell’equipaggio del W&D Racing Team, che quest’anno gareggerà con una BMW M4 GTA 82, evoluzione di quella impiegata nell’ultimo campionato dal papà Paolo. Proprio Meloni Senior seguirà con particolare attenzione la gara dal muretto del box, con il nuovo ruolo di coordinatore delle attività.

Per il Fanatec GT Challenge sempre a Monza sarà impegnato anche Mattia Drudi, che rientra in Italia dopo il decimo posto al Nürburgring Endurance Series.

Spazio anche al rally con due appuntamenti: al Rally Due Valli, valevole per il Campionato Italiano Rally Asfalto e per il CRZ 3° Zona, saranno protagonisti la naviga Samanta Grossi insieme al pilota Lorenzo Grani e nello storico la navigatrice della Scuderia Valentina Pasini sarà a fianco del pilota Nicola Bombieri.

Weekend in Toscana per Jacopo Bergamin e Alice Tasselli, che con la loro Skoda Fabia R5 Evo difenderanno i colori della Scuderia San Marino al Rallye Elba.

Infine, spazio ai kart con Nicolas Tagliaferri che sarà in pista a Corridonia per la Coppa Italia Zona 3.



Comunicato stampa

Scuderia San Marino



[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: