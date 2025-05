Scuola Federale, i risultati del weekend

Scuola Federale, i risultati del weekend.

Si ferma il percorso dei biancazzurri nel torneo Emilia – Romagna Junior Tour in scena sui campi del Villa Carpena. Alex Sciutti , dopo essere stato approdato in semifinale per ritiro dell'avversario, ha ceduto a Gianmaria Dellarosa per 6-1 6-1. Battuta d'arresto anche per Nicolò Bollini che, entrato nel tabellone principale attraverso le qualificazioni, agli ottavi è stato superato da Diego Gentile per 6-4 6-3. Erano sei, invece, i giovanissimi qualificati al Master Interprovinciale del FIT Junior Program. Nella categoria Red Adam Sciutti ha perso in finale e Michelangelo Santi ha disputato la semifinale. Semifinale anche per Gabriel Giri e Matilde Santi nella Orange maschile e femminile. Tutti quattro hanno centrato la qualificazione al Master finale regionale che si disputerà il prossimo weekend. Nella categoria Super Orange Matteo Ghigi è uscito ai quarti di finale mentre Giulia Cipolla d'Abruzzo è stata eliminata agli ottavi.

