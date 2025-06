Scuola Federale: i risultati del weekend

Nel fine settimana è andato in scena il Master finale regionale del FIT Junior Program, riservato ai migliori 8 giocatori dell'Emilia Romagna, al quale avevano centrato la qualificazione, nelle categorie Red e Orange, quattro giovanissimi portacolori della Scuola Federale Tennis di San Marino. Nella categoria Red Adam Sciutti e Michelangelo Santi chiuso hanno rispettivamente in quarta e sesta posizione. Nella Orange, Matilde Santi e Gabriel Giri non sono riusciti a superare la fase a gironi. Il Master giunge alla conclusione di una stagione positiva per i giovani allievi biancazzurri. Sabato è tornato in campo anche Nicolò Bollini nel torneo Under 14 maschile del CT Cerri a Cattolica. Ai quarti di finale il sammarinese ha dovuto cedere il passo al tie-break alla testa di serie numero 1, il 3.4 Elia Naldi, al quale ha reso però la vita difficile (5-7 6-3 10-8 il risultato).

