Scuola Federale: successo nel Campionato Promozionale Super Orange

Nel weekend che si è concluso la squadra della Scuola Federale Tennis San Marino formata da Anna Palmieri, Daniele Longo, Leonardo Bartoletti, Christian Ottaviani e Leonardo Pedrella si è aggiudicata il titolo interprovinciale del Campionato Promozionale Super Orange Winter superando 2-1 la formazione di Cesena. Per Longo e Bartoletti anche l’approdo in finale nel torneo FJP gruppo Green andato in scena al CT di Riccione, con il primo che ha avuto la meglio sul compagno di allenamento aggiudicandosi il titolo.