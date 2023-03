Scuola Federale Tennis di San Marino: i risultati del weekend

Ancora un weekend di intensa attività per gli atleti della Scuola Federale Tennis di San Marino. È stata una finale tutta sammarinese quella del tabellone femminile del torneo nazionale di terza categoria, con formula Rodeo, organizzato dalla Galimberti Tennis Academy sui campi del Queen’s di Cattolica. A sfidarsi sono state Iryna Horai e Serena Pellandra, rispettivamente teste di serie numero 3 e 1 del tabellone. A spuntarla è stata al Horai, che si è imposta per 1-4 5-3 10-7. Nel fine settimana ha preso il via anche il campionato a squadre Under 12, che ha visto al via la formazione biancazzurra composta da Nicolò Bollini, Alberto Lonfernini e Giacomo Rosa. Per i giovani titani è arrivata una sconfitta per 3-0 contro la formazione del Circolo Tennis Cervia composta da Matteo Rosti e Mattia Vincenzi. Nei singolari Bollini e Lonfernini hanno ceduto rispettivamente per 6-4 2-6 6-1 e 6-1 6-1, mentre il doppio Rosa – Lonfernini è stato sconfitto per 6-0 6-3. In campo anche Talita Giardi, impegnata insieme a Silvia Alletti nel torneo Open T-Zone Academy a Jesi. Nei primi turni la Giardi ha colto due successi contro la qualificata Martina Bernardini (6-0 6-2) e la 2.8 Mishel Lobotenko (6-4 6-7); la sammarinese dovrà ora affrontare la 2.7 Anastasia Ogno. In settimana debutterà anche Silvia Alletti, opposta alla 2.8 Sara Aber. Infine, Marco De Rossi ha debuttato oggi nelle qualificazioni del torneo ITF Men’s Future di Toulouse-Balma, in Francia (25.000 dollari, hard indoor). Al primo turno il sammarinese ha superato il francese Clement Andieu per 6-1 6-1 e domani affronterà Gregoire Gervail.

Cs - Federazione Sammarinese Tennis

