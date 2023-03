Scuola Federale Tennis: i risultati del weekend

Giornate ricche di impegni per i giovani allievi della Scuola Federale Tennis di San Marino. Nei giorni scorsi Silvia Alletti e Talita Giardi hanno preso parte al Winter Open di Fermignano. Silvia, dopo aver vinto contro Emilia Zampolini (5-7 6-4 10-6), ha ceduto agli ottavi contro Gloria De Santis (6-1 6-4). La Giardi, dopo il successo al primo turno contro Mercolini (6-1 6-1), si è imposta su Sandy Mamini (6-1 6-1) e Anna Pierini (7-6 6-3), ma ha poi dovuto cedere ai quarti ad Anna Lanciaprima (6.4 6-3). Nel weekend Alex Sciutti (categoria Under 10), Alberto Lonfernini e Niccolò Bollini (categoria Under 12) hanno preso parte al tabellone di qualificazione della prima tappa macroarea del torneo Junior Next Gen. Per Sciutti e Bollini sono arrivate sconfitte al primo turno, mentre Lonfernini si è spinto fino all’ultimo turno di qualificazione. Oggi toccherà a Gianmaria Mussoni, categoria Under 10. Sempre nel weekend si è svolta una tappa del Fit Junior Program a Pietracuta e Cattolica. Matteo Morri ha vinto nella categoria Orange. Nella categoria Green femminile, tabellone B, Chiara Grieci ha centro la vittoria e Matilde De Biagi è arrivata in semifinale. Semifinale anche per Sol Francini, nel tabellone A della categoria Green femminile. Nel Supergreeen maschile, tabelle A, Nicolò Bollini ha colto la vittoria, Alex Sciutti si è spinto fino in semifinale, mentre Davide Casadei Ferri e Gianmaria Mussoni sono usciti nei quarti di finale. Nella categoria Green, tabellone A, Gianmaria Mussoni ha centrato la vittoria, Alex Sciutti ha perso in finale e Giacomo Rosa è stato eliminato ai quarti; nel tabellone B Marco Fantini è uscito in semifinale.

Cs - Federazione Sammarinese Tennis

