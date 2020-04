SdS Lonfernini si congratula con Alessandra Perilli

Il Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini, con una lettera indirizzata personalmente, si congratula con l’atleta sammarinese di Trap femminile Alessandra Perilli per aver scalato il ranking mondiale ISSF diventando la nuova numero uno al mondo, orgoglioso per l’obiettivo raggiunto dalla grande atleta nazionale, si augura che dopo un periodo così difficile anche per il mondo dello sport gli allenamenti individuali possano vedere nuovamente protagonista la nostra atleta e tutti gli atleti.



