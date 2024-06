SdS Sport: lo sport è sviluppo La pratica sportiva ha valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico ma è anche uno strumento di crescita economica

Lo sport da sempre ricopre un ruolo determinante nella nostra cultura, sociale e familiare, capace di trasmettere modelli di vita e di comportamento. È lo specchio della nostra società, della sua identità, dei valori che la caratterizzano. Per San Marino è anche lo strumento di affermazione sul piano internazionale, come i nostri atleti ci hanno offerto in più occasioni, non solo grazie ai successi sportivi. La pratica sportiva produce anche crescita economica, che passa attraverso gli investimenti sia pubblici che privati, l’occupazione del personale dedicato al settore, la capacità di attrazione di flussi turistici e tanto altro ancora. Nel corso di questa legislatura, la Segreteria di Stato allo Sport ha perseguito obiettivi in linea con questi principi, incentivando le manifestazioni sportive di grande rilevanza, sostenendo programmi di formazione, favorendo l’integrazione fra la scuola e il Comitato Olimpico, per incoraggiare l’attività sportiva. - Sono stati definiti i criteri per concentrare la destinazione delle risorse pubbliche rivolte agli eventi sportivi di rilievo, senza ridurre il supporto già garantito alle 34 federazioni riconosciute dal CONS. - Si è riconosciuto il valore istituzionale e di rilevanza nazionale al Rally Legend, individuando per questa manifestazione, che coinvolge migliaia di appassionati, un apposito capitolo di Bilancio, alla stessa stregua della MotoGP. - Si sono create le condizioni per riportare a San Marino gli Internazionali di Tennis, elevandone anche la caratura. - Sono state ampliate le infrastrutture destinate al Padel, per permettere l’attrazione di importanti eventi a livello internazionale di uno sport in grande crescita. - Si è redatto il Codice degli Esport, il primo adottato in tutto il mondo. Un regolamento che ha consentito di predisporre il progetto di legge E-sport per disciplinare, promuovere e tutelare in ogni sua forma questa pratica sportiva, ma anche per riconoscere e regolamentare le professioni, le attività economiche e le competizioni nel settore dell’E-sport nella Repubblica di San Marino. Uno strumento che permetterà di attrarre importanti investimenti in questo settore e di cogliere le opportunità che può offrire, contrastando in maniera efficace eventuali fenomeni distorsivi. - È stato sottoscritto un Accordo Quadro “Studenti e Sport a Scuola per il benessere delle future generazioni”, con l’obiettivo di promuovere la diffusione della pratica sportiva nella scuola, sostenere programmi scolastici di formazione sportiva, favorire la più corretta integrazione fra attività sportive e scolastiche. Pronto anche il testo di Riforma della Legge sullo Sport, una prima bozza che le tempistiche istituzionali non hanno consentito di presentare in prima lettura, che mira a sviluppare un piano nazionale per la promozione dell’attività sportiva, individuare sistemi di controllo del CONS favorendo un’equa redistribuzione delle risorse, istituire percorsi professionali e di aggiornamento per dirigenti sportivi. Obiettivi che dovranno essere raggiunti con l’adozione del progetto di riforma.

cs Segreteria Sport

