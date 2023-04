Secondo e terzo posto per l'Aerobatic Team San Marino al Campionato Cisalpino di acrobazia radiocomandata

Con la gara di Coppa Italia del Campionato Cisalpino di acrobazia radiocomandata è ripartita anche la stagione per l'Aerobatic Team di San Marino, protagonista a Monselice, in Veneto. Il week end caratterizzato dal costante vento freddo da nord/est ha messo a dura prova la concentrazione di tutti i piloti presenti. Per i portacolori sammarinesi sono arrivati due podi in due distinte categorie. Nella F3A Acromaster 2° posto di Massimo Selva e 3° Cristian Selva, rivelazione assoluta e all'esordio nella categoria. Per Cristian Selva, poi, è arrivato il secondo gradino del podio nel Freestyle con voli a tempo di musica spettacolari. I prossimi appuntamenti futuri per il giovane atleta sammarinese prevederanno la gara di Eurocup Imac a Novara a metà giugno e i Campionati Europei ad agosto che si terranno in Polonia, con la delegazione biancazzurra che sarà composta da Sebastiano Silvestri, Gianluca De Marchi e Massimo Selva. Nell’acrobazia a motore full scale con pilota a bordo Marco Mularoni, campione italiano in carica nella categoria Sportman, esordirà nella categoria superiore Intermediate a metà maggio a Lugo per la prima prova di campionato italiano. Anche nelle categorie con aeromodelli Jet è prevista una rappresentativa al Mondiale di agosto in Piemonte ad Alessandria, dove Diego Zonzini esordirà con il suo jet nella categoria 15Kg.

Cs - FAS (Federazione Aeronautica Sammarinese)

