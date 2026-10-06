Segnali positivi per il karate sammarinese dalla Karate 1 Serie A di Salisburgo, ora occhi puntati sui Campionati Europei dei Piccoli Stati a Malta

Segnali positivi per il karate sammarinese dalla Karate 1 Serie A di Salisburgo, ora occhi puntati sui Campionati Europei dei Piccoli Stati a Malta.

Si è conclusa a Salisburgo la tappa della Karate 1 Series A, uno degli appuntamenti internazionali più competitivi del circuito WKF, che ha visto impegnati quattro atleti sammarinesi accompagnati dal coach Alessio Magnelli. Tenutosi tra il 2 e il 4 ottobre, la manifestazione ha riunito circa 1300 partecipanti provenienti da tutto il mondo. Nei kata, Denise Bertozzi ha affrontato una categoria numerosa con ben 128 atlete, cedendo al primo turno contro la svizzera Ritz Maia. Nel kumite, Emanuele Magnelli, impegnato nella categoria +84 kg, è stato protagonista di un incontro equilibrato contro l'azero Karimzada Nihad, conclusosi sull'1-1 e deciso dall'Hantei (decisione arbitrale) con la vittoria assegnata all'avversario. Michele Callini, impegnato nella categoria -60kg, ha affrontato il francese Pierrot Gaspard, uscendo sconfitto. Buona prestazione anche per Rebecca Gaidella nella -55 kg, che ha disputato un incontro combattuto contro la turca Dikici Irem Naz. L'avversaria ha poi concluso la competizione al 7° posto. Esordio in Serie A e nella categoria Senior per Eleonora Gaidella, impegnata nella -50 kg. La giovane atleta sammarinese si è arresa alla spagnola Gomez Morales Nadia, anche lei classificatasi al 7° posto. «Salisburgo ha rappresentato un importante banco di prova per i nostri atleti, soprattutto considerando l'altissimo livello e la partecipazione internazionale della Serie A – commenta il presidente FESAM Maurizio Mazza –. Queste esperienze sono fondamentali per confrontarsi con il miglior karate internazionale e continuare il percorso di crescita della squadra nazionale». Il prossimo impegno agonistico vedrà gli atleti sammarinesi impegnati ai Campionati Europei dei Piccoli Stati in programma a Malta il prossimo weekend.



c.s. FESAM



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