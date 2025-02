Segreteria allo Sport. Pruccoli, argento che brilla come l'oro: San Marino celebra la sua campionessa

San Marino applaude con orgoglio la sua campionessa, Kristina Pruccoli, che ha conquistato una splendida medaglia d'argento ai Campionati Europei indoor di tiro con l'arco. Un risultato di prestigio, frutto di talento, impegno e passione, che conferma l'atleta sammarinese ai vertici del panorama internazionale. Il percorso di Pruccoli verso la finale è stato un susseguirsi di prestazioni eccellenti, che hanno dimostrato la sua determinazione e la sua abilità nel gestire la pressione. La finale, purtroppo, non ha regalato l'oro, ma l'argento conquistato brilla di luce propria e rappresenta un motivo di grande soddisfazione per l'intera Repubblica di San Marino. La Segreteria di Stato per lo Sport desidera esprimere le proprie congratulazioni a Kristina Pruccoli per l'eccezionale risultato ottenuto, sottolineando l'importanza del suo esempio per tutti i giovani sportivi sammarinesi. Un plauso va anche a tutti gli atleti che, con il loro impegno e la loro dedizione, portano alta la bandiera di San Marino nel mondo, contribuendo a diffondere i valori dello sport e dell'amicizia tra i popoli. "Kristina Pruccoli ha dimostrato ancora una volta di essere una campionessa di straordinario valore", ha dichiarato il Segretario di Stato per lo Sport, Rossano Fabbri. "La sua medaglia d'argento è un motivo di orgoglio per tutta San Marino e un esempio per tutti i nostri giovani atleti. Lo sport è una scuola di vita, che insegna il valore del sacrificio, della disciplina e del rispetto per l'avversario. Kristina, con la sua passione e il suo talento, incarna perfettamente questi valori".

