Segreteria Sport: donazione di 5000 mascherine dalla famiglia Terenzi alle Federazioni sportive

A fine gennaio quando ancora la situazione della pandemia di COVID-19 in Europa sembrava per lo più inesistente, Gian Franco Terenzi, Presidente della Associazione San Marino Cina, aveva già inviato un’importante fornitura di materiali a protezione e contrasto del Coronavirus, come maschere, occhiali di protezione medica a varie Enti cinesi per attestare la solidarietà e la vicinanza al popolo cinese in un particolare momento e confermare il proprio impegno nei rapporti di collaborazione tra i due Paesi. Poco dopo più di un mese le stesse organizzazioni, in costante contatto con l’Associazione Sammarinese, erano a conoscenza dello stato di avanzamento dell’epidemia nel nostro territorio e hanno ricambiato il gesto inviando a loro volta del materiale utile. Nel mese di Aprile il carissimo Presidente Terenzi aveva donato un ingente quantitativo di dispositivi di sicurezza all’Ospedale di Stato. Il protrarsi della situazione, lo aveva portato a continuare a reperire altro materiale sanitario per contrastare il contagio da Covid-19 in supporto degli Istituti educativi e delle Federazioni sportive, enti a cui era da sempre molto attento e legato, una donazione dall’alto valore simbolico per affrontare in sicurezza i nuovi scenari che si stavano delineando. Le lunghe tempistiche sia nel trovare le mascherine che nelle spedizioni, particolarmente rallentate in questo periodo, non gli hanno permesso di occuparsi personalmente della consegna. La Famiglia Terenzi, volendo portare a compimento questo suo progetto, desidera consegnare alla Segreteria di Stato per lo Sport n. 5.000 mascherine da distribuire alle Federazioni sportive. Il Segretario di Stato per lo Sport e il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese sono onorati di ricevere la donazione effettuata dalla Famiglia Terenzi e ringraziano ricordando con affetto il carissimo Amico Gianfranco.

Comunicato stampa

Segreteria di Stato per lo Sport