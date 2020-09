Segreteria Sport: Il calcio femminile approda sul Titano

Segreteria Sport: Il calcio femminile approda sul Titano.

Il CT azzurro Milena Bertolini e il giornalista Alessandro Alciato raccontano il mondiale "rosa" 2019

Milena Bertolini, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana femminile di calcio sale a San Marino. L'occasione è la presentazione del libro "Non pettinavamo mica le bambole" scritto dal giornalista di Sky Sport Alessandro Alciato per raccontare il mondiale femminile di Francia 2019.

L'appuntamento, fissato per le 19 di martedì 8 settembre 2020 in Piazza della Liberta a San Marino, rientra nel programma della rassegna "Oltre il Titolo" organizzata dalla Segreteria di Stato per lo Sport e l'Informazione durante la settimana che porta al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini della MotoGP e che coinvolge scrittori e giornalisti, molti dei quali provenienti da Sky Sport e i loro ospiti. Si comincia martedì 8 con il calcio femminile la cui immagine è definitivamente esplosa grazie a Milena Bertolini e alle ragazze della Nazionale dopo il Mondiale femminile di Francia 2019.

Il libro scritto da Alessandro Alciato per Baldini e Castoldi racconta quell'esperienza con una serie di ritratti delle ragazze mondiali sostenuti da aneddoti e curiosità più o meno note al pubblico. Dopo aver scritto le autobiografie di Carlo Ancellotti, Andrea Pirlo e Walter Mazzarri, Alciato si cimenta con il calcio femminile e lo fa con un libro strutturato per raccontare tutte le protagoniste della Nazionale con un focus molto attento sulle loro emozioni.

La prefazione del libro è firmata dal Presidente della FIFA Gianni Infantino, la serata di San Marino sarà presentata dal giornalista Paolo Crescentini. Interverrà per un saluto il Segretario di Stato per lo Sport e l'Informazione Teodoro Lonfernini.

La rassegna "Oltre il titolo" proseguirà il 10, 11 e 12 settembre con Nicola Roggero, Fabio Tavelli, Mario Giunta, Gianluca Di Marzio, Umberto Zapelloni, Marco Nosotti e tanti altri ospiti...

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





Comunicato stampa

Segreteria di Stato per lo Sport





I più letti della settimana: