Segreteria Sport: Legend è un evento unico, ogni anno rinnovato grazie alla capacità degli organizzatori

La 17° edizione del Rally Legend è stata grande successo dal punto di vista del seguito di spettatori e di promozione turistica e commerciale. Le migliaia di appassionati che durante la scorsa settimana hanno seguito le varie fasi della manifestazione testimoniamo la bontà di una formula che unisce sport e spettacolo per gli amanti dei motori. Il Legend è un evento unico, ogni anno rinnovato grazie alla capacità degli organizzatori. Il “The Legend show” alle rotonde del Multieventi, ospiti prestigiosi – su tutti Ken Block, Therry Neuville, Gigi Galli, Mattias Ekstrom e Andrea Dovizioso insieme a vetture splendide hanno emozionato gli spettatori. “Il motorsport è nel dna sportivo della Repubblica di San Marino – afferma il Segretario di Stato per lo Sport – e il Legend è la sua forma più rilevante e originale. Un plauso alla Federazione Auto Motoristica Sammarinese, agli organizzatori per la gestione di un evento complesso per i numeri dei concorrenti e per le decine di migliaia di spettatori. Un ringraziamento alle forze dell’ordine, alle milizie, ai volontari, CONS, AASPL, AASS, uffici dell’amministrazione che supportano e collaborano e i cittadini che sopportando qualche piccolo disagio rendono possibile una manifestazione con un indotto molto rilevante per il Paese e la sua immagine. Ultimo punto per ospitare i grandi eventi è ormai necessaria una normativa specifica per semplificare le procedure burocratiche e permettere all’Amministrazione di svolgere al meglio il proprio compito. Vista la frequenza con la quale gli eventi si presentano è un punto non più differibile”.

Segreteria di Stato per lo Sport