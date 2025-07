Sei podi per i ragazzi della pesca sportiva sammarinese

Ai laghi di Molinella si è disputata la seconda prova del Campionato Regionale Emilia-Romagna riservato alle categorie Under 10, 13 e 15 . Trentasei gli atleti che hanno partecipato alla prova e otto della Federazione Sammarinese Pesca Sportiva , che si sono ben distinti. Nell' U15 Daniele Clementi e Matteo Jeannin , vincono i rispettivi settori e quest'ultimo è primo assoluto di giornata con 16.440 punti, mentre nella stessa categoria d'età secondo posto di Alessandro Torsani e terzo di Gabriel Roman . Passando agl i Under 13 , secondo posto per Joey Giovagnoli e terzo per Samuele Brigh i. Doppio quarto posto per Denis Errante e Marco Pondini Ceccoli.