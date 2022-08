Sei titani ai Campionati Europei di nuoto e nuoto artistico a Roma

Sei titani ai Campionati Europei di nuoto e nuoto artistico a Roma.

Si apriranno domani, al Foro Italico di Roma, i Campionati Europei di nuoto e nuoto artistico, che vedranno impegnati 6 atleti della Federazione Sammarinese Nuoto. Sono partiti per la capitale i nuotatori Loris Bianchi, Giacomo Casadei e Alessandro Rebosio, insieme alle sincronette Jasmine Verbena e Jasmine Zonzini. Arianna Valloni raggiungerà la delegazione nei prossimi giorni, per partecipare alle gare in acque libere. Gli atleti sono accompagnati dai rispettivi direttori tecnici, Luca Corsetti per il nuoto e Simona Chiari per il sincro, e dal dirigente federale Lorenzo Canti. Raggiungerà la delegazione anche il direttore sportivo Bruno Gennari, per assistere alle gare di nuoto in vasca e del nuoto artistico, mentre il segretario federale Alfio Pasolini seguirà le gare in acque libere. Si comincia domani, con i 50 farfalla di Rebosio e i 100 rana di Casadei, mentre Jasmine Verbena sarà impegnata nel solo libero. Venerdì sarà la volta del duo libero Verbena – Zonzini (eventuale finale in programma sabato) e del solo tecnico, di nuovo con Verbena. Sabato è il giorno dei 100 farfalla per Rebosio e dei 200 rana per Casadei. Domenica è in programma l’eventuale finale del solo libero e Arianna Valloni affronterà i 1500 stile libero, unica gara in vasca. Lunedì, giorno di Ferragosto, Casadei sarà impegnato nei 50 rana e Rebosio nei 200 farfalla, mentre le sincronette affronteranno il programma tecnico del duo. Loris Bianchi debutterà mercoledì 17 agosto nei 400 stile libero e, il giorno seguente, la Valloni sarà impegnata nella 10 km in acque libere, con la mezza distanza in programma il 19 agosto.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: