Semifinale in doppio per Serena Pellandra al Tennis Europe di Marianske Lazne I risultati dei biancazzurri scesi in campo nei giorni scorsi

Semifinale in doppio per Serena Pellandra al Tennis Europe di Marianske Lazne.

Serena Pellandra, Leonardo Bartoletti e Nicolò Bollini hanno preso parte al Tennis Europe Under 16 a Marianske Lazne, in Repubblica Ceca.

Nel tabellone di femminile di doppio la Pellanda, in coppia con l’ucraina Anastasiia Bhmet, è giunta in semifinale dopo aver superato il duo composta dall’ucraina Savchenko e dalla tedesca Sokolska (6-4 6-2). Nella sfida che metteva in palio l’accesso alla finale, Pellandra e Bahmet si sono dovute arrendere alla coppia della Repubblica Ceca, testa di serie numero 1, Gottvaldova – Suchankova, che si sono imposte per 6-0 6-2.

Nel tabellone singolare, invece, la Pellandra è stata superata in tre set dalla Savchenko (6-7 6-1 6-2 il risultato a favore dell’ucraina).

Nel maschile Leonardo Bartoletti ha superato al primo turno Borsi Moravec per 6-2 6-1 ma si è poi dovuto fermare contro la testa di serie numero 1 Simon Janousek, che si è imposto con un doppio 6-1. Nicolò Bollini, invece, ha ceduto il passo al primo turno a Tadeas Dorazil (0-6 1-6).

In doppio i due biancazzurri hanno lottato ma si sono dovuti arrendere al tie-break ai padroni di casa Hlavnicka – Jedlicka. Alex Sciutti ha preso parte, invece, al Trofeo “LA BCC”, tappa del circuito Emilia-Romagna Junior Tour organizzata dalla Polisportiva 2000 Tennis Cervia.

Il sammarinese, al via del tabellone Under 12, è uscito ai quarti di finale contro Patrik Balc (6-2 7-5) dopo essersi imposto al turno precedente su Alessandro Bettinelli per 6-7(4) 7-5 10-4.

Infine, Emma Pelliccioni è stata impegnata nel Cerri Open Porsche 13-Trofeo Augusto Gabellini, torneo nazionale Open maschile e femminile del CT Cerri di Cattolica.

Nel tabellone di Terza categoria la sammarinese si è imposta su Giulia Ricci per 6-2 6-4 e poi su Aurora Sartore per 6-2 6-0 per poi cedere alla testa di serie numero 1 Marta Bertozzi (6-0 6-0).

C.s. Federazione Sammarinese Tennis

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: