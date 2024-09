Serata Olimpica Rotary Club San Marino

Il Rotary Club San Marino ha dedicato la conviviale del 23 settembre 2024 alla partecipazione di San Marino alle Olimpiadi di Parigi, ospitando e festeggiando la delegazione olimpica costituita dal capo missione Christian Forcellini, dal vice capo missione Anna Lisa Ciavatta e dai nostri applauditissimi atleti Alessandra Perilli, Loris Bianchi, Giorgia Cesarini e Alessandra Gasparelli. Il Presidente del Nado San Marino, Dott. Claudio Muccioli, ha condiviso con i presenti la sua esperienza nel corso dell’olimpiade in merito all’organizzazione dei controlli antidoping che hanno preceduto i Giochi di Parigi 2024. Il moderatore della serata Roberto Chiesa, dal vivo della sua personale esperienza accanto alla delegazione olimpica sammarinese a Parigi, ci ha fatto regalo del suo commento alla serata: “Cosa resta di Parigi, due mesi dopo Parigi? E' la prima cosa che mi sono chiesto quando Stefania [Leardini Mularoni, Presidente RC RSM ndr] mi ha proposto di partecipare alla serata che il Rotary Club San Marino ha voluto dedicare agli atleti che hanno partecipato alle Olimpiadi. Restano le persone che hanno vissuto tutte insieme lo stesso sogno. E che si ritrovano sempre con piacere e che raccontando rivivono e condividono un percorso. Non ci sono sport individuali alle Olimpiadi, ognuno ha il suo ruolo e lo gioca nel contesto di una squadra. Piccola o grande, ma una squadra. C'è chi lotta, chi corre, chi nuota, chi tira con l'arco o col fucile. Ma tutti per uno. Le medaglie vanno e vengono, le emozioni restano. Insieme ai sorrisi di Alessandra Perilli che racconta quello che è successo con lo stupore del primo giorno. Lei, che pensa a Los Angeles e di Olimpiadi ne ha già fatte quattro. Succede solo a pochissimi eletti. O agli occhi buoni di Loris Bianchi che la mattina alle 9 si è buttato nella piscina de La Defense Arena e la sera prima ha preso 4 ore di diluvio per potare la bandiera. O alla giovanissima Giorgia Cesarini che a Les Invalides ha tirato con l'arco davanti a 20.000 spettatori che facevano il tifo per lei. E alla determinazione e talento di Alessandra Gasparelli che per fare il record ha scelto gli 80.000 testimoni dello Stade de France. Al Capo Missione, al suo braccio destro. Una squadra che in tre settimane è diventata una famiglia. Grazie di cuore al Rotary per averla riunita, a casa, e circondata di amici.”. Comunicato stampa



