Serena Pellandra si aggiudica il torneo Under 10 al Baratoff di Pesaro. Silvia Alletti cede solo in finale nell'Under 14

Serena Pellandra si aggiudica il torneo Under 10 al Baratoff di Pesaro. Silvia Alletti cede solo in finale nell'Under 14.

Le giovani atlete della Scuola Federale Tennis di San Marino si sono messe in luce questi giorni al Circolo Tennis Baratoff di Pesaro. Serena Pellandra, la più giovane del gruppo, si è aggiudicata la vittoria nel tabellone femminile Under 10 lasciando le briciole alle avversarie incontrate sul suo cammino. Bene anche Silvia Alletti, che ha ceduto solo nella finale del tabellone Under 14 contro la 3.2 Maria Stella Musarra, testa di serie numero1, per 6-4 6-1. In semifinale la Alletti aveva battuto Irene Baioni con un doppio 6-2. Nei giorni precedenti Talita Giardi (3.1) era entrata invece nel tabellone principale del torneo Open del Circolo cittadino di Jesi. Ottimo il debutto della sammarinese, che al primo turno ha esordito con un “positivo” sulla 2.7 Francesca Giuliani, battuta 1-6, 6-4, 12-10, ma si è dovuta arrendere al turno successivo contro la 2.6 Ilaria Sposetti (6.1 6.1)



I più letti della settimana: