Serena Pellandra ha trionfato ieri nel torneo nazionale giovanile “Joma Junior”, andato in scena al Forum Tennis di Forlì. L’allieva della Scuola Federale Tennis di San Marino si è aggiudicata la vittoria nel tabellone Under 12, imponendosi in finale su Victoria Galeone con il risultato di 6-2 6-3. In precedenza Serena, in tabellone come prima testa di serie, aveva superato Gaia Migliorini (6-2 6-0) e in semifinale aveva avuto la meglio su Eliza Andra Deaconiu (6-1 6-2)