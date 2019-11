Serie B masch/ Titan Services a Santo Stefano Magra

Lunghissima trasferta per la Titan Services San Marino (0 punti) che, sabato 2 novembre, gioca a Santo Stefano Magra (3), in provincia di La Spezia (primo arbitro Benedetta Fibbi e secondo arbitro Federico Panaiia). “Lo Zephyr non lo conosciamo molto bene – attacca coach Stefano Mascetti – ma abbiamo visto che il loro punto di riferimento è l’opposto che salta molto ed è difficile da contenere. Hanno vinto a Spoleto e perso contro il Bologna che è una società che punta ai play-off, giocando una buona partita. Penso sia una di quelle squadre che faranno un campionato parallelo al nostro. Andremo a Santo Stefano Magra in fiducia perché, al di là delle due sconfitte patite, stiamo giocando la nostra pallavolo”. La squadra partirà per la Liguria al completo, fatta eccezione per Nicolas Farinelli, infortunato di lungo corso.

CLASSIFICA. Arno Volley Castelfranco 6, Krifi Ferrara 6, SAMA Portomaggiore 5, Erm group San Giustino 5, Geetit Bologna 4, Lupi Estintori Pontedera 3, Zephyr Santo Stefano Magra 3, Forlì 3, Laghezza La Spezia 3, Jobitalia Città di Castello 2, Promo video Perugia 1, Syr Safety Spoleto 1, Energia fluida Cesena 0, Titan Services 0.

PROSSIMO TURNO (3^ giornata). Sabato 2 novembre ore 17 a Santo Stefano Magra: Zephyr - Titan Services.