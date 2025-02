Serie B/ PromoPharma a Loreto

Serie B masch. La PromoPharma San Marino viene da cinque vittorie consecutive (le ultime tre al tie-break) che hanno portato in dote 12 punti, più della metà di quelli che si contano in classifica: la squadra è in un buon momento. Contro Loreto in trasferta (all’andata perse in casa al tie-break e i marchigiani sono terzi in classifica a 29 punti), può avere un’altra occasione per muovere la classifica? “Loreto è una squadra che ci ha sempre messo in grande difficoltà. – Ammette Marco Ricci, coach dei titani. - Lo sappiamo e quindi dovremo essere molto bravi nel giocare la “nostra” partita. Il loro terminale d’attacco, l’opposto Torreggiani, ci ha sempre fatto male mentre gli altri ragazzi della Novavolley sono piuttosto giovani, giocano spensierati e nei momenti decisivi non sembrano subire la pressione. In allenamento stiamo lavorando per trovare soluzioni che mettano in difficoltà il loro gioco. Se noi riusciremo a sviluppare il nostro, anche accettando gli inevitabili errori, potremo dire la nostra ma dovremo avere le idee chiare su cosa fare in ogni momento della partita”. Si gioca in posticipo domenica pomeriggio. Arbitrano Valeria Montauti (1° arbitro) e Andrea Pallotti (2°).

Classifica. La Nef Re Salmone Osimo 36, Sab Group San Mauro Pascoli 33, Novavolley Loreto 29, Paoloni Macerata 29, Sir Safety Umbria Academy Assisi 29, Sabini Castelferretti 28, PromoPharma 23, Querzoli Forlì 20, Volley Game T-Trade Falconara 15, Montorio Teramo 14, Battistelli Real Bottega 13, Novavetro San Severino Marche 12, Prime Cleaning Riccione 10, Romagna Banca Bellaria 3.

Prossima partita (giornata 15). Novavolley Loreto - PromoPharma San Marino: Domenica 9 febbraio alle 17 a Loreto.

Serie D femm. Battuta la Mosaico Ravenna sabato scorso, la Titan Services San Marino torna a calcare il parquet di casa affrontando sabato prossimo il Cesena, un avversario sulla carta abbordabile (ha solo due punti in più di Pasolini & Co) ma che all’andata sconfisse nettamente le sammarinesi. “È una squadra dal doppio volto – spiega Stefano Sarti, allenatore sammarinese. – Cesena ha nel roster giocatrici di serie B e quando le schiera è difficile tenere il loro ritmo: giocano a un livello altissimo per una D. Non sappiamo con quale formazione si schiereranno. Cercheremo di fare la nostra partita e proveremo ad alzare ancora il livello del nostro gioco”. Fuori la centrale Muccioli, ancora infortunata, il resto della squadra è a disposizione.

Classifica. Vtr Ke Car Rimini 33, Fenix Energia Faenza 30, Idea Volley Bellaria 25, Retina Cattolica 21, Alfonsine 19, Bcc Romagnolo Cesena 18, Unica Volley Rimini 17, Titan Services 16, Acerboli Santarcangelo 15, Figurella Rimini 12, Fusignano 10, Mosaico Ravenna 0.

Prossima partita (giornata 13). Titan Services San Marino- Bcc Romagnolo Cesena: sabato 8 febbraio alle 19.30 a Serravalle.