Il sogno è realtà: i bambini di Serravalle Football Academy (Folgore e Cosmos) e Juvenes/Dogana sono atterrati a Dubai, dove vivranno un’esperienza unica. Una selezione dei settori giovanili Under 12, Under 10 e Under 8, infatti, partecipa a questa trasferta straordinaria, ospite dell’Al-Nasr Sports Club, società calcistica professionistica di Dubai che gioca nella UAE Arabian Gulf League, la massima serie emiratina. Il viaggio, che durerà fino a domenica, prevede oltre ad attività calcistiche anche altri momenti importanti, tra i quali la visita all’Expo e in particolare al padiglione di San Marino. Ad accompagnare i ragazzi anche una delegazione della Folgore Calcio, rappresentata dal Presidente Mauro Duca, dal Vice presidente Renato Capellini, dal Tesoriere Gianni Ballarini e dal Direttore sportivo Matteo Mazza, insieme al tecnico della Serravalle Football Academy Pierangelo Manzaroli.

Cs Ufficio stampa Folgore Calcio