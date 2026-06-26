Sette podi per la ginnastica ritmica sammarinese al Torneo Internazionale "Città di Cervia"

Cecilia Banini, Sara Ceccoli, Lucia Frisoni, Julia Marani, Amelia Parenti e Virginia Serra, accompagnate dalle tecniche Luna Casadei e Monica Leardini, hanno partecipato alla XVIII edizione del Torneo Internazionale di Ginnastica Ritmica “Città di Cervia”, organizzato da Confsport Italia. La manifestazione ha visto confrontarsi, su tre giornate di gara, ginnaste provenienti da Austria, Polonia, Estonia, Lituania, Francia, Germania, Croazia, Italia e San Marino, offrendo alle giovani atlete sammarinesi un'importante occasione di crescita e confronto internazionale, nella quale poter testare il lavoro svolto durante la stagione. Hanno fatto il loro debutto internazionale nella categoria Young A la ginnasta Amelia Parenti, che ha conquistato il 1° posto alla fune e un 2° posto al corpo libero e nella categoria nella categoria Girl A Cecilia Banini che, presentando esercizi arricchiti da nuove difficoltà, ha concluso la sua ottima prova salendo sul podio con un 2° posto alla palla e un 3° posto al cerchio. Nella categoria Pre-Junior A, Julia Marani ha ottenuto il miglior risultato al cerchio conquistando un buon 6° posto. Esordio con i colori della Federazione anche per Virginia Serra, che ha concluso la propria prova alla palla a metà classifica. Nella specialità clavette, alcune imprecisioni non hanno permesso né a Julia né a Virginia di esprimere appieno il proprio potenziale, limitandone il punteggio finale. Ancora soddisfazioni sono arrivate nella categoria Junior A, dove Sara Ceccoli ha conquistato un brillante 1° posto al cerchio e un 3° posto al nastro, confermando le qualità tecniche e artistiche già dimostrate nei recenti appuntamenti internazionali. Ottimo risultato anche per Lucia Frisoni, che ha ottenuto il 2° posto al cerchio, mentre nella specialità clavette ha concluso la gara a metà classifica.

C.s. Cons







