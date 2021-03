Settimana Coppi e Bartali: la FSC ringrazia i volontari

E’ stata una bella giornata di sport che ha dato lustro alla nostra Repubblica, quella di venerdì scorso che ha vistolo svolgimento a San Marino della quarta tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Oltre ad aver assistito ad una bella gara ciclistica, tutto si è svolto nel migliore dei modi anche dal punto di vista organizzativo. Gran parte del merito va agli oltre 50 volontari che si sono prodigati per allestire il percorso, posizionando la segnaletica già dai giorni precedenti, per vigilare affinché tutto si svolgesse in assoluta sicurezza e per ripristinare la normale viabilità subito al termine della gara, riducendo al minimo i disagi. Senza il loro aiuto non sarebbe stato possibile ospitare una così prestigiosa manifestazione in territorio. Da parte del Consiglio Direttivo della Federazione Sammarinese Ciclismo un sentito grazie!

c.s. FSC