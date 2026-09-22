Settimana Europea dello Sport 2026: Inclusione, Benessere e Appartenenza

Anche quest’anno, dal 23 al 30 settembre 2026, l'Europa si riunisce per celebrare la Settimana Europea dello Sport, un evento annuale, promossa dalla Commissione Europea , che mette al centro l'importanza dell'attività fisica e dello sport per il benessere individuale e collettivo. Questa iniziativa, giunta al traguardo dell’undicesimo anno, è diventata un punto di riferimento per promuovere uno stile di vita sano ed inclusivo in tutto il continente. Il tema principale riguarda: INCLUSIONE, BENESSERE, APPARTENENZA con la Campagna: #BeActive e #BeActive your way. Durante la Settimana Europea dello Sport si svolgeranno migliaia di eventi in tutta Europa, dalle corse podistiche alle competizioni di ciclismo, dalle partite di calcio alle gare di nuoto e altre discipline sportive. Questi eventi offrono a chiunque la possibilità di scoprire nuove discipline, perfezionare le proprie abilità e condividere momenti di ispirazione con altri appassionati di sport. Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play si unisce all’iniziativa con spirito costruttivo condividendone le finalità a beneficio di tutti.

c.s. Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP









