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Settimo posto della Nazionale Veterani al Mondiale di pesca al colpo in Croazia

8 giu 2026
Settimo posto della Nazionale Veterani al Mondiale di pesca al colpo in Croazia

Il lago Plavlinca, a Ivanec, in Croazia, ha ospitato il Campionato del Mondo di pesca al colpo di categoria Veterani. La Nazionale sammarinese formata da Renzo Francioni, Lino Giardi, Sergio Scarponi, Oscar Grandoni, Elio Pelliccioni - che ha preso il posto dell’infortunato Luciano Valentini - e il capitano Corrado Ranocchini, ha chiuso al 7° posto su 14 nazioni partecipanti. Dopo la prima prova la squadra biancazzurra aveva chiuso al nono posto, complice le avverse condizioni meteo che si sono abbattute sul campo gara, con copiosi temporali che hanno reso difficile individuare una strategia di gara. Nella seconda giornata il primo posto nel settore C di Oscar Grandoni ha reso possibile la scelta nella classifica finale a squadre.

C.s. Cons




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