Settore Tecnico: aperte le iscrizioni al corso ‘Grassroots Uefa D – Leader’.

Il Settore Tecnico ed il Dipartimento della Formazione della FSGC organizzano un corso formativo per aspiranti istruttori dell’Attività di Base operanti nelle Scuole Calcio e nel Grassroots. Il corso, che avrà inizio mercoledì 19 maggio e che è denominato ‘Grassroots Uefa D – Leader’, è rivolto a tutti gli istruttori non in possesso in licenze federali, ma comunque intenzionati a svolgere attività – o già operanti – nelle Scuole Calcio delle società affiliate alla FSGC. Al termine delle 18 ore previste verrà rilasciato un apposito certificato ed i nominativi saranno inseriti nell’albo dei Tecnici Federali con la qualifica di ‘Leader’; saranno pertanto considerati figure idonee – benchè non in possesso di una Licenza Uefa – a collaborare nella conduzione di squadre afferenti al Settore di Base, con atleti di età compresa fra i 5 e i 12 anni oppure nell’ambito generale del Grassroots.

Per iscriversi occorre inoltrare domanda di ammissione all’indirizzo segreteria@fsgc.sm, compilando il modulo Allegato A che si può scaricare in formato editabile dal sito www.fsgc.sm, e più specificatamente nella sezione Altri Settori > Dipartimento della Formazione. Lì si potrà visualizzare e/o scaricare anche il bando completo del corso. Per iscriversi c’è tempo fino al prossimo 14 maggio. Saranno ammesse solo le prime 30 domande inoltrate.

FSGC | Ufficio Stampa

