“Sfida per la Vittoria”: politici italiani e sammarinesi in campo per la ricerca

L’Associazione Oceano Blu, con il patrocinio di UEFA Foundation For Children e delle Segreterie di Stato per Turismo, Istruzione e Cultura, Sanità e Sicurezza Sociale, Industria e Sport, organizza l’evento a sfondo benefico “Sfida per la Vittoria”, che trae origine e ispirazione dal caso di una bimba sammarinese affetta da una rara malattia genetica: Vittoria, appunto. L’iniziativa sarà strutturata in tre momenti distinti: venerdì 27 giugno, al San Marino Stadium (ore 18:30), si terrà un triangolare di calcio che coinvolgerà la Nazionale Parlamentari Italiana, la Nazionale Consiglio Grande e Generale e la Nazionale Italiana Sindaci; a seguire, sempre venerdì 27, ci sarà una cena di gala con asta di beneficenza, alle 21:30 presso il Centro Congressi Kursaal; sabato 28 giugno, infine, la due giorni si concluderà con un convegno scientifico dal titolo “Malattie rare, CAMK2B: dalla ricerca alla cura – Un Ponte per il Futuro”. I fondi raccolti durante le giornate di venerdì e sabato saranno devoluti dall’Associazione Oceano Blu – fondata da Andrea e Alessandra, i genitori di Vittoria – in favore della ricerca scientifica sulla CAMK2B.

c.s. FSGC Ufficio Stampa