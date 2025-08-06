Si apre un nuovo capitolo per il Domagnano Calcio, Amati: “Pieni di entusiasmo e curiosità”

“Siamo pronti, io e tutto il mio staff siamo pronti, pieni di entusiasmo e curiosità nel capire le potenzialità e le caratteristiche dei ragazzi che compongono la rosa, sia dei confermati che dei nuovi acquisti, che sono tanti”. Ha le idee chiare il neo tecnico del Domagnano Manuel Amati, chiamato alla guida tecnica dei giallorossi per dare il via ad un progetto rinnovato. “Possiamo aspettarci ragazzi con la motivazione al massimo livello, perché chi è venuto qua da un campionato italiano tendenzialmente si ritrova ad affrontare un campionato nuovo, molto stimolante e con tanti obiettivi. Chi è rimasto qui avrà la voglia di riscattare un finale di stagione che ha lasciato l’amaro in bocca. Quindi sicuramente le motivazioni non mancheranno a nessuno dei componenti della rosa”. L’allenatore ex Juvenes/Dogana ha una “ricetta speciale” per ottenere il massimo dalla propria squadra: “Il divertimento? Credo che sia quella componente fondamentale che ti permette di affrontare l’allenamento e poi la partita potendo sfruttare le tue doti. Il divertimento serio libera la potenzialità del giocatore che può così esprimersi al massimo”. Infine dal tecnico una considerazione generale sul movimento calcistico del Titano: “Vedo il calcio sammarinese costantemente in crescita, sin dall’epoca del Covid, quando ci sono stati i primi assaggi di giocatori importanti che sono venuti in questa realtà. Man mano questa cosa si è sempre alzata sia nel livello che nel numero di giocatori. Le squadre adesso anche in Europa cominciano a farsi rispettare in maniera sempre più importante. Questo è frutto del livello medio, vuol dire che è anche più allenante per le squadre che fanno le Coppe giocare contro tutte le varie realtà del campionato. Quindi è un campionato in crescita, è sempre meno difficile convincere un giocatore a venire a giocare qua”.

C.s. - F.c. Domagnano