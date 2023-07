Si insedia la commissione del 1° Concorso Letterario e Giornalistico "Lo spirito olimpico della Repubblica di San Marino”

Si insedierà lunedì prossimo, presso la sala riunioni del CONS alle ore 11:00, la commissione giudicatrice del primo Concorso Letterario e Giornalistico “Lo spirito olimpico della Repubblica di San Marino”, riservato a cittadini e residenti sul territorio sammarinese e all’estero, promosso e organizzato dal CONScon il sostegno delle Segreterie di Stato alla Cultura e Istruzione e dello Sport, e la collaborazione della Consulta per l’Informazione e l’Associazione Sammarinese Stampa Sportiva. La commissione è presieduta da Xavier Jacobelli e composta da Gian Primo Giardi in qualità di presidente del CONS, Massimo Boccucci responsabile dell’Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne del CONS, gli esperti in materie letterarie Lucia Crescentini e Ferdinando Gasperoni. Con l’insediamento della commissione si apre il percorso che porterà a proclamare i vincitori delle due sezioni, Senior e Junior, entro il prossimo 7 dicembre come previsto dal bando del concorso. Le Redazioni e i giornalisti sono invitati a partecipare alle fasi preliminari d’insediamento per realizzare filmati, foto e interviste.

