Silvia Alletti trionfa al Fermignano Open. Tanti i biancazzurri scesi in campo nel weekend.

Fine settimana ricco di impegni per gli atleti della Scuola Federale Tennis di San Marino. Silvia Alletti si è aggiudicata con autorità la vittoria nel torneo “Fermignano Open”, organizzato dal Circolo Tennis Fermignano e che si è concluso ieri sui campi della struttura marchigiana. Entrata in tabellone al terzo turno, l’atleta biancazzurra si è imposta su Maria Luce Ossani con un doppio 6-0, agli ottavi ha superato Katy Angelli per 6-0 6-2 e ai quarti ha eliminato la 2.4 Alice Gubertini, testa di serie numero 1, con una importante prestazione (6-1 6-3). Sulla strada per la finale si è poi imposta su Maria Aurora Compagnucci, quarta forza del torneo, con il risultato di 6-4 6-1 ed infine, nell’ultimo atto, ha avuto la meglio su Gloria De Santis, superata per 6-1 6-4. In programma nei giorni scorsi anche la tappa del circuito “Junior Master Road to Torino” sui campi del Circolo Tennis Cesenatico. Alex Sciutti, impegnato nel tabellone maschile Under 11, si è fermato al secondo turno contro Francesco Camagni, che si è imposto con il risultato di 7-5 6-2. Nel tabellone di doppio, invece, Sciutti, in coppia con Davide Bonazza, si è qualificato alla finale, superando al long tie-break la coppia Bregoli – Allegra (5-7 6-1 10-7), salvo poi doversi arrendere, sempre al long tie-break, alla coppia testa di serie numero 1 Cavassi – Dellarosa (6-2 1-6 10-6). Nel tabellone di doppio Under 13 femminile, invece, Matilde De Biagi e Sol Francini sono state fermate dalla coppia testa di serie numero 1 Campadelli Zamboni – Cova per 6-2 6-3. A Cattolica, dove è andato in scena il Rodeo “Facile Rogitare”, nel tabellone Under 14 maschile Marco Fantini ha superato nell’ordine Lorenzo Delprete (4-2 4-0) e Tommaso Volponi (0-4 4-7 10-7), ma è stato poi fermato da Edoardo Santorelli (4-1 4-2); Leonardo Pedrella Moroni ha vinto contro Giovanni Maria Cenni (5-3 5-4) per poi arrendersi a Pietro Reggiani (4-0 1-4 10-8), mentre Nicolò Bollini è stato sconfitto agli ottavi dal finalista Daniele Vittoria (4-1 4-2). Nell’Under 12, invece, Riccardo Guidi ha superato al primo turno Raul Damian Borca (5-3 4-2) ma si è poi fermato contro Federico Giusberti (5-3 4-1), mentre Ettore Guidi ha dovuto cedere a Emilio Francesco Sanchi (4-1 4-1). In campo nel weekend anche le giovani leve, impegnate nella tappa provinciale del circuito Fitp Junior Program che si è svolta a Riccione. Anna Guidi si è classificata al 2° posto nel Super Orange, tabellone A; stesso piazzamento per Adam Sciutti, nella categoria Red, tabellone A. Infine, Davide Puerini si è imposto nel tabellone B del Super Orange.

C.S. Federazione Sammarinese Tennis

