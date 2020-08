SMeSPA parteciperà al Campionato Mondiale 2020 organizzato dalla Federazione Internazionale San Marino

La san marino esports association prenderà parte ai 12° Esports World Championship, organizzati dalla IeSF (Internationl eSports Federation). La competizione si svolgerà tra ottobre e dicembre, dapprima attraverso qualificazioni online, dalle quali verranno selezionati i migliori atleti che si sfideranno nelle fasi finali a Eilat (Israele). La data precisa è ancora da stabilire, mentre il comitato organizzatore monitora la situazione covid-19 in Europa. Le gare si disputeranno su 3 titoli, che ritroviamo dalla scorsa edizione: eFootball PES2020 (KONAMI), Tekken 7 (BANDAI-NAMCO) e DOTA2 (VALVE). La IeSF conta ad oggi 71 stati membri in tutto il mondo tra cui anche San Marino, entrato nella federazione lo scorso Giugno. CAMPIONATI NAZIONALI Al fine di selezionare i giocatori più promettenti della Repubblica, SMeSPA indirà 2 tornei su base nazionale, rispettivamente di PES e Tekken. I tornei sono aperti a tutti i cittadini sammarinesi e si svolgeranno a metà settembre. I vincitori riceveranno da SMeSPA il mandato di partecipazione al campionato mondiale. Per questa edizione, l’associazione ha deciso di non partecipare al campionato di DOTA2.