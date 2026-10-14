SMO Run 2026, un weekend di sport e divertimento: running, Hyrox Race e intrattenimento Domenica 18 ottobre torna la manifestazione organizzata da Track&Field San Marino, con partenza alle 9, all’interno del San Marino Outlet.

SMO Run 2026, un weekend di sport e divertimento: running, Hyrox Race e intrattenimento.

Un weekend all’insegna dello sport, della competizione e della condivisione. È quanto propone la SMO Run 2026, in programma sabato 17 e domenica 18 ottobre con partenza e arrivo all’interno del San Marino Outlet, main partner dell’iniziativa. Dettagli e novità dell’evento sono stati presentati questa mattina in conferenza stampa, alla presenza degli organizzatori, dei rappresentanti delle istituzioni e dei partner organizzativi. “Sarà un weekend multidisciplinare”, ha sottolineato Samuele Guiducci, presidente di Track&Field San Marino, ricordando la vocazione agonistica della manifestazione, riconosciuta come gara nazionale FIDAL e inserita nel Tour di corsa su strada della FIDAL Emilia-Romagna. La SMO Run sarà inoltre valida come Campionato Sammarinese di corsa su strada 2026 sui 10 km, titolo assegnato dalla Federazione Sammarinese Atletica Leggera (FSAL). Attesi anche atleti Elite, in una competizione che rappresenta un’importante occasione di test in vista degli impegni internazionali. Le iscrizioni restano aperte on-line (www.tfsanmarino.com) fino al venerdì 16 ottobre, poi riapriranno sul posto, al San Marino Outlet, sabato 17 ottobre dalle 15 alle 18 e domenica 18 ottobre, dalle 7.30 alle 8.30. La partenza della SMO run è fissata alle 9. Mauro Santi, presidente della FSAL, ha confermato il sostegno della Federazione, evidenziando l’ottimo livello, in termini di partecipazione e qualità, già raggiunto dalle precedenti edizioni. “Il percorso pianeggiante, sviluppato su un circuito cittadino di 5 km chiuso al traffico, è adatto sia agli atleti competitivi sia agli amatori”, ha spiegato. La partenza è fissata alle ore 9 di domenica 18 ottobre, all’interno San Marino Outlet, con le gare sui 5 e 10 km, entrambe su distanze certificate FIDAL, la Corporate Run dedicata ai team di amici e colleghi e la corsa/camminata non competitiva aperta a tutti. La novità del sabato mattina sarà la Hyrox Race, organizzata in collaborazione con Move. Alberto Gambuti ha illustrato il format della prova, che alternerà otto stazioni di esercizi, a un chilometro di corsa ciascuna. Move, ha inoltre spiegato Gambuti, sarà presente anche alla Corporate Run con il Team Move Run Club. “Pieno sostegno alla SMO Run”, ha dichiarato Gloria Menghi, in rappresentanza della Giunta di Castello di Serravalle, sottolineando il valore dell’iniziativa nel promuovere lo sport come benessere, condivisione e piacere di stare insieme. Il programma si completerà sabato pomeriggio con attività sportive gratuite per bambini e ragazzi Under 16 e domenica attività fitness in collaborazione con Fluxo e musica dal vivo: dalle 16 alle 18, infatti, si esibirà Rotation Stage, una rock band di circa 30 componenti, tra musicisti e cantanti.

Tutti gli eventi si svolgeranno al San Marino Outlet. Per informazioni: www.tfsanmarino.com.

c.s. Track&Field San Marino

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