SMOE RUN 10K e 5K a San Marino il 6 ottobre 2024!.

L’evento confermato per domenica 6 ottobre a Falciano (RSM) si svolgerà su un percorso completamente pianeggiante di 5 Km e 10 km, certificato FIDAL, con partenza e arrivo all'interno del San Marino Outlet Experience. La gara è stata inserita tra gli eventi di interesse nazionale italiano di corsa su strada ed è valevole come Campionato Sammarinese di Corsa su strada. Sarà possibile partecipare anche alla Corporate Run, con la speciale classifica per team amatoriali di amici e colleghi, e alla corsa/camminata non competitiva aperta a tutti. Domenica 6 ottobre, una nuova avvincente sfida, sulle distanze certificate FIDAL di 10 km e 5 km, sullo spettacolare circuito cittadino di Falciano/Dogana. Il percorso completamente pianeggiante, costeggia il torrente Ausa e si sviluppa su un circuito di 5 km su strada chiusa al traffico. SMOE RUN 10 K e 5K è podistica competitiva FIDAL 10 km e 5 km, Corporate Run per team amatoriali e corsa/camminata non competitiva aperta a tutti, con partenza alle ore 9:30 dal San Marino Outlet Experience, il centro con sede a Falciano, nella Repubblica di San Marino, dove trovano spazio grandi marchi d’abbigliamento e accessori, bar e ristoranti e main sponsor della SMOE RUN. Le iscrizioni on-line alla SMOE RUN 10K e 5K, il programma, il percorso e il regolamento ufficiale sono disponibili sul sito web www.tfsanmarino.com. Le iscrizioni on-line sono aperte fino al 2 ottobre, poi riapriranno nel villaggio accoglienza TFSM, il 5 ottobre (dalle 15:00 alle 18:00) il 6 ottobre (dalle 8:00 alle 9:00), nella Event Plaza del San Marino Outlet Experience.

c.s. Track&Field San Marino

