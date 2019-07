SMR Comics RUN 2019: aperte le iscrizioni alla gara podistica di 8 km, Corporate Run e camminata di 4 km nel circuito cittadino del centro storico di San Marino

Un evento sportivo unico al mondo, una manifestazione podistica nelle contrade e sentieri del centro storico di San Marino, dove sono state ambientate le scene dell'ultima serie televisiva di "Lupin III - L'avventura italiana". A Lupin III, manga ideato dal giapponese Monkey Punch nel 1967, liberamente ispirato ai romanzi sul ladro gentiluomo Arsène Lupin scritti da Maurice Leblanc, sarà dedicato l'intero evento. Sabato 24 agosto, durante il festival San Marino Comics, alle ore 19:15, in Piazza della Libertà, partirà la quarta edizione della SMR Comics RUN. Nel 2015 i realizzatori di Lupin presentarono la nuova serie delle avventure del famoso ladro gentiluomo, ambientata in Italia, ma in particolare, a San Marino. La prima puntata iniziava proprio nel centro storico di San Marino, con il matrimonio di Lupin III con una ricca e bella ereditiera sammarinese, Rebecca Rossellini. Da questa serie venne poi l’idea di organizzare un evento sportivo che ripercorresse le contrade ed i sentieri del centro storico utilizzati da Lupin per fuggire dall’ispettore Zenigata. E anche quest’anno, sempre sulle tracce di Lupin III, atleti competitivi e non competitivi ripercorreranno le strette vie del centro storico di San Marino, passando per il sentiero delle famose Tre Torri e lungo le mura di cinta della vecchia città fortificata, in un circuito di 4 km, da ripetersi due volte per i competitivi e una volta per la Corporate Run e la camminata non competitiva, che vuole far rivivere gli emozionanti episodi di Lupin III ambientati nell'antica Repubblica.