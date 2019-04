Società sportiva Ginnastica San Marino: atlete in crescita

Altro week end di gare e di soddisfazioni per la Società Sportiva Ginnastica San Marino. Sabato 30 marzo a San Marino si è disputata la 1° prova del Campionato Regionale Uisp categorie Mini Prima, Piccoli Oscar e Promozionale Regionale, a cui hanno preso parte Luna Moschella, Gaia Corbelli, Beatrice Zamagni e Teresa Ragazzini, accompagnate dalla tecnica Alice Grandoni. Nella categoria Piccoli Oscar le più piccole Luna e Gaia, hanno mostrato buoni miglioramenti e si sono aggiudicate la fascia di bronzo. Nella categoria Mini Prima Base Esordienti ha invece gareggiato Beatrice, che ha conquistato il 10° posto e Teresa, che l’ha seguita in 11° posizione. Sempre sabato 30 marzo, ma a Bibbiano (RE), si è invece disputata la 1° prova regionale FGI del Torneo Individuale Gold. Per ogni categoria le atlete hanno presentato due esercizi a scelta tra fune, clavette, palla, cerchio e nastro e le classifiche sono state determinate per sommatoria dei due punteggi. Nella categoria junior, tra atlete di altissimo livello, sono scese in pedana Matilde Tamagnini e Giulia Casali, accompagnate dalla tecnica Federica Protti. Buona prova, pur se al di sotto delle loro potenzialità, con un 13° posto per Matilde e 14° per Giulia. Nella categoria allieve, un po' sottotono Annalisa Giovannini nell'esercizio alle clavette, buono invece il suo corpo libero, per lei comunque il 10° posto, mentre Camilla Rossi (nella foto), con due validi esercizi, si è aggiudicata un meritatissimo 2° posto. Nella categoria Senior, ottima prova per Lucia Castiglioni che si aggiudica un buonissimo 5° posto, mentre Monica Garbarino si deve accontentare del 12° posto, pur consapevole di essersi presentata con i suoi due esercizi più nuovi, proprio con il fine di testarli ulteriormente in vista del prossimo appuntamento internazionale che vedrà impegnate Lucia e Monica, la tappa di Coppa del Mondo che si svolgerà a Pesaro dal 5 al 7 aprile. Domenica 31 marzo, accompagnate dalla tecnica Mariachiara Bacciocchi in una lunghissima ed impegnativa giornata di gara, sono scese in pedana Ludovica Delvecchio Manduchi, Francesca Balducci, Gioia Casali, Giulia Beccari, Nina Franchini e Alessia Balducci, che hanno preso parte alla 1° prova regionale del Campionato Individuale Silver LD - LE, zona ZTR. Nella categoria LD A3, Ludovica Delvecchio, per la prima volta in gara in una categoria di questo livello, al termine dei due esercizi presentati (corpo libero e palla), si è classificata in 15° posizione. Anche Francesca Balducci ha affrontato per la prima volta una categoria di così alto livello (LD-S2) e si è piazzata in 5° posizione. Nella categoria Silver LE, con tre esercizi presentati, tra le Allieve 3, Gioia Casali e Giulia Beccari hanno svolto una buona gara, raggiungendo rispettivamente la 2° posizione (a soli 0,05 punti dall'oro) e la 3°. Nella categoria LE J3 invece 1° posto per Nina Franchini e 2° per Alessia Balducci. Atlete e tecniche della Società Sportiva Ginnastica San Marino sono rientrate al lavoro in vista delle gare che attendono diverse di loro nel prossimo week end, in primis la Coppa del Mondo di Pesaro che vedrà impegnate le senior Monica Garbarino e Lucia Castiglioni, accompagnate dalle tecniche Monica Leardini e Mariachiara Bacciocchi e dalle compagne che saranno presenti per sostenerle.