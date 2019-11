Società sportiva Ginnastica San Marino: staccati altri due pass per i Nazionali

Si è conclusa con successo la fase Interregionale del Campionato Individuale Gold Allieve, Junior e Senior per la Società Sportiva Ginnastica San Marino. Il 9 e 10 novembre, a Paruzzaro (NO), si sono disputati gli Interregionali (Zona Tecnica 2) del Campionato Individuale Gold Allieve di ginnastica ritmica, che ha visto a confronto le migliori atlete di Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Per la Società Sportiva Ginnastica San Marino, sono scese in pedana le Allieve Gioia Casali, Annalisa Giovannini e Camilla Rossi, accompagnate dalla tecnica Federica Protti. La prima atleta in gara è stata Gioia Casali, categoria A3. Quest’anno impegnata per la prima volta nel campionato Gold, ha dimostrato le sue ottime qualità e la grande crescita. In questa prova, al termine dei quattro esercizi presentati, si è classificata al 6° sposto, mancando la qualifica per i Nazionali per pochi decimi. Nella categoria A4, dopo la qualifica ottenuta nella fase regionale, hanno preso parte Annalisa Giovannini e Camilla Rossi. Buona la loro prova, che ha messo in mostra le loro capacità e potenzialità. Al termine, la classifica le ha viste rispettivamente in 13° e 11° posizione. Junior e Senior hanno invece gareggiato il 16 e 17 novembre a Verres (AO), insieme alle atlete della Zona Tecnica 2 (Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia). Una lunga trasferta che ha portato ottimi frutti. Accompagnate dalla tecnica Federica Protti, sono scese in pedana Matilde Tamagnini, Giulia Casali e Lucia Castiglioni, grazie all’ottima qualifica ottenuta nella fase regionale. La prima atleta in gara è stata Matilde Tamagnini, categoria Junior2. Buona prova per Matilde, con un’ottima esecuzione alla palla e al nastro e qualche errore di troppo alla fune e alle clavette che non le hanno impedito tuttavia di raggiungere l’8° posizione in classifica, staccando così il pass per i Nazionali, in programma il 14 e 15 dicembre a Salerno. Nella categoria Junior3 è stata la volta di Giulia Casali che, dopo la qualifica ottenuta nella fase regionale, in questa gara, a causa di qualche errore di troppo, ha visto purtroppo sfumare l’accesso alla successiva fase Nazionale. Al termine, per lei, 9° posto in classifica. Nella categoria Senior, tra le ottime atlete in gara, anche Lucia Castiglioni che, dopo le buone prove delle fasi precedenti, non molla e tiene stretta la sua 7° posizione in classifica che vale il secondo pass della giornata per il Campionato Nazionale Gold. Ottimi successi quindi per la Società Sportiva Ginnastica San Marino che, giunti ormai al termine di questo anno agonistico, può già sbilanciarsi affermando che il 2019 è stato uno dei migliori anni di sempre e si complimenta con atlete e tecniche per il grande impegno e l’ottimo lavoro fin qui svolto. Le atlete sono tutte al lavoro per affrontare al meglio i prossimi Campionati Nazionali, che vedranno impegnate già domenica 24 novembre la coppia Nina Franchini e Alessia Balducci nel Campionato Nazionale Gold di Specialità e il 14 e 15 dicembre le atlete Matilde Tamagnini e Lucia Castiglioni nel Campionato Individuale Gold Junior/Senior. Tutte le atlete della Società Sportiva Ginnastica San Marino sono inoltre al lavoro per il consueto Spettacolo di Natale che quest’anno andrà in scena l’11 dicembre al Teatro Nuovo di Dogana e al quale tutti sono invitati.

c.s. Società sportiva Ginnastica San Marino