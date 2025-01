Società Sportiva Murata: plauso alle Elezioni della FSGC e prospettive future

La Società Sportiva Murata si congratula vivamente per il risultato delle recenti elezioni della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio (FSGC), che hanno confermato il mandato del Presidente Marco Tura con un ampio consenso di 48 voti. Un plauso particolare va al nostro Segretario Generale, Giacomo Simoncini, eletto con 39 voti come membro della dirigenza sportiva della FSGC. Questo successo non solo riflette l’impegno e la dedizione di Simoncini, ma rappresenta anche un’importante opportunità per valorizzare ulteriormente il contributo della nostra società al calcio sammarinese. Cogliamo inoltre l’occasione per complimentarci con gli altri eletti: Luigi Zafferani, Simone Grana, Luca Albani, Filippo Bronzetti, Luca Nanni, Gian Luca Angelini e Pier Angelo Manzaroli, con l’auspicio che insieme si possa continuare a lavorare per rafforzare le solide basi già poste dalla Federazione. In particolare, auspichiamo che questa nuova squadra dirigenziale prosegua nel potenziamento del movimento futsal, che riteniamo essere un autentico volano per lo sviluppo sportivo della Repubblica di San Marino. Infine, desideriamo ricordare che mercoledì 12 febbraio 2025, alle ore 18:00, presso il Grand Hotel di San Marino, si terrà la presentazione ufficiale della nuova struttura societaria della Società Sportiva Murata. L’evento, intitolato “New Murata”, sarà l’occasione per condividere con i nostri sostenitori, atleti e simpatizzanti i piani per il futuro e l’entusiasmo che ci accompagna in questo percorso di rinnovamento. Vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme un nuovo capitolo della nostra storia sportiva.

