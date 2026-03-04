Sold-out di atleti per il 16° Trofeo Apnea al Multieventi

Tutto esaurito per la 16ª edizione del Trofeo Apena Romagna e San Marino, andata in scena domenica scorsa alla piscina del Multieventi Sport Domus grazie all’organizzazione della Sub Haggi Statti e alla collaborazione di Sub Riccione Gian Neri e Polisportiva Sub Riccione. Alla prova, valevole per il Campionato Regionale Emilia-Romagna ma anche per il Campionato Sammarinese e selettiva per gli italiani, hanno partecipato 23 squadre e 120 atleti. Undici quelli in gara che hanno rappresentato le due squadre di San Marino affiliate alla Federazione Sammarinese Attività Subacquee, la Sub Haggi Statti capitanata da Giorgio Pierguidi e la Deep Water capitanata da Agostino Ricci. Esordio in gara per Fiorenzo Ciavatta, che ottiene il secondo posto di categoria seguito da Angelo Tumini. In Seconda Categoria podio interamente biancazzurro: primo posto di Paolo Masini, secondo Luca Ronconi e terzo Andrea Fraternali. Combattuta la Prima Categoria, tra i sammarinesi argento di Rudy Falcinelli e quarto posto di Stefano Serafini, seguito in settima posizione da Daniele Mazza, che conferma il suo personale di 128 metri. Quattordicesimo Davide Cesarini, sedicesimo Alvaro Casali e ventunesimo Agostino Ricci. Vincitore di categoria Andrea Cavallo della Sub Rimini Gian Neri che ha chiuso i 150 metri con una differenza di soli 84 centesimi. Tra i protagonisti del Trofeo Mauro Generali della H2BO che ha vinto gli Assoluti, avendo la meglio con una distanza di 261 metri su Daniele Morganti e Cristian Frascaroli. Nel femminile vittoria per Cristina Rodda della Sottosotto Piemonte, podio completato da Cristina Cappelli e Cinzia Cresseri. La bolognese H2BO si è aggiudicata il trionfo a squadre, seguita dalla Friulana Subacquei e la Sottosotto Piemonte. “Anche questa edizione si è conclusa con grande successo, ricevendo i complimenti di squadre e giudici per l’eccellente organizzazione – ha commentato Leonardo Sansovini, presidente federale –. I posti disponibili sono andati esauriti in tempi rapidissimi e abbiamo persino dovuto rifiutare alcune richieste di iscrizione. Siamo molto soddisfatti dell’apprezzamento che la gara continua a riscuotere e desidero ringraziare i volontari per l’impegno e la dedizione che hanno reso possibile la perfetta riuscita dell’evento”.

