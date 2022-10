Soragni, il ringraziamento del Panathlon per principi e valori lasciati in eredità

Il Panathlon Club San Marino piange commosso la scomparsa del Dott. Oliviero Soragni Socio Onorario del sodalizio. A tutti sono note le riconosciute doti del Dott. Soragni: professionista di altissimo livello che ha guidato per molti anni il nostro reparto di Ortopedia, persona amabile e sempre pronta ad aiutare chi avesse bisogno. Sportivo dal gusto raffinato, appassionato e competente che ha sempre dato il proprio contributo durante la sua militanza nel Club partecipando con entusiasmo ed in modo costruttivo alle attività del Panathlon. Il mondo medico, la società e lo Sport perdono un importante punto di riferimento e il Panathlon vuole ringraziare il Dott. Soragni per i principi ed i valori che ci ha lasciato in eredità.

c.s. Panathlon Club San Marino

