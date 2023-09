Soroptimist Club San Marino e Federazione Golf organizzano il torneo “Louisiana”

Sul campo di Golf Pitch & Putt, strada V Gualdaria 186, San Marino, sabato 9 settembre, si svolgerà il torneo “Louisiana”, a coppie miste: rivolto ad adulti e ragazzi è organizzato dal Soroptimist Club San Marino, in collaborazione con la Federazione Golf San Marino, e avrà inizio alle ore 9. L’evento gode del Patrocinio delle Segreterie di Stato allo Sport e della Segreteria Sanità e Pari Opportunità, nonché del sostegno dell’azienda sammarinese Fantastika Bio: a tutti loro vanno i ringraziamenti per la sensibilità dimostrata. Rispetto delle regole, “rispetto per sé e per l’avversario, lealtà, senso di appartenenza e di responsabilità, controllo dell’aggressività e negazione di ogni forma di violenza” costituiscono i fondamenti del valore educativo ed aggregante del golf, sport di tradizione; sono valori molto vicini e coerenti con la mission, le finalità, la cultura del Soroptimist fondata sull’accettazione e l’amicizia. Da tempo il Soroptimist ha attivato in territorio service diversificati, rivolti alla collettività, finalizzati alla prevenzione e al contrasto della violenza in tutte le sue forme. Fra questi particolare importanza ha la “stanza per te “, realizzata presso il Comando della Gendarmeria, con lo spazio attrezzato per i bimbi che spesso, purtroppo, accompagnano le mamme nel difficile e doloroso momento della denuncia. Il prossimo service Soroptimist prevede invece la partecipazione all’allestimento di una struttura protetta per l’accoglienza in emergenza di donne vittime di violenza. Per questo ha pensato all’organizzazione della competizione di sabato 9 settembre, che sarà a scopo benefico: il ricavato delle iscrizioni verrà utilizzato infatti per rendere possibile tale partecipazione. La particolare organizzazione della gara, che si svolge a coppie miste, uomo donna, giovani e adulti, ha quindi l’obiettivo di sensibilizzare giocatori e opinione pubblica e promuovere esperienze inclusive significative sul piano della prevenzione.L’augurio è di poter contribuire anche ad una sempre maggiore sensibilizzazione e attenzione rispetto a un fenomeno purtroppo molto presente nella nostra società, nonché alla diffusione e alla crescita di una cultura fondata sul rispetto dell’altro e del diverso. La cittadinanza è invitata.

Per iscrizioni alla gara tel. Wilson Guidi 3357345391

Soroptimist Club San Marino

Golf Club San Marino



