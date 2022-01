Sp Cailungo nell'universo degli eSport

Il mondo eSports oggi non rappresenta più un'attività di nicchia, ma raccoglie ampio seguito e forte interesse da parte di tanti giovani. Interesse che è in linea con la poliedricità della sp Cailungo che da sempre si rivolge alle nuove generazioni, cercando di stare sempre al passo con i tempi e di andare al cuore delle passioni dei ragazzi grazie alle grandi opportunità che lo sport offre. La sp Cailungo dal nuovo anno intraprenderà, prima nella Repubblica di San Marino, l'attività degli eSport, in collaborazione con SMeSPA e supportata da Oracolum, quale sponsor principale. Sfruttando la propria struttura, la Società inizia questa nuova sfida con il proprio team composto da più giocatori, Player di eSports FIFA Pro, PlayStation e Xbox. La squadra comprende anche allenatori specializzati nella pratica del videogioco, preparatori e mental coach per sostenere i ragazzi; un team completo pronto alla competizione, all’insegnamento e al supporto.

Questo il commento del Presidente Mirco Conti, “Con il team eSport-spCailungo ci allineiamo e presto saremo in grado di competere con le migliori società sportive italiane ed estere; verranno inoltre attivati corsi per ampliare il nostro Team di player o per formare quelli di altri team. Ma non ci fermeremo all’attività agonistica, infatti è nostra intenzione organizzare anche incontri formativi coinvolgendo le scuole in cui promuoveremo “il videogioco responsabile” con l’obiettivo di educare i ragazzi al corretto utilizzo dei videogames. L’iniziativa si inserisce nel percorso del Club rivolto all’inclusione sociale in quanto gli eSports sono caratterizzati dalla possibilità di essere praticati senza alcun tipo di barriera. Grazie a questa peculiarità degli eSports un altro dei nostri obiettivi è quello di organizzare iniziative per sensibilizzare sul tema dell’inclusione sociale e della disabilità motoria. Infine, stiamo valutando partnership con aziende che possano accompagnarci in questo ambizioso progetto, altamente innovativo, all’interno del quale possono trovare numerose occasioni per ampliare la conoscenza del loro Brand, servizi o prodotti”. Il Team denominato eSportspCailungo, è già presente sui social con pagina e gruppo corrispondente.

Dal prossimo 5 gennaio 2022 muoverà i primi passi nel calcio virtuale "spCailungo-eFootball". Sul nostro sito http://www.spcailungo.com, attiveremo il prima possibile una sezione dedicata in cui informare, interagire con il nostro Team o divenirne parte.

Per qualsiasi richiesta potrete scrivere direttamente alla nostra e-mail: spcailungo@yahoo.it