Special Olympics San Marino accoglie in visita Matteo Secchi, Sports Senior Manager di Special Olympics Europe-Eurasia

L’11 giugno è stata una giornata di grande valore per Special Olympics San Marino, che ha avuto l'onore di ricevere la visita di Matteo Secchi, figura di riferimento per lo sviluppo delle attività sportive nell'area Europa-Eurasia.

Ad accoglierlo è stata la Presidente Barbara Frisoni, che ha accompagnato l'ospite attraverso le vie del centro storico di San Marino e in diverse strutture sportive del territorio, illustrando le attività svolte dal programma sammarinese e i risultati ottenuti negli ultimi anni.

Successivamente il testimone è passato alla Sport Director Paola Carinato, che ha proseguito la visita accompagnando Secchi in altre strutture della Repubblica e presentandogli le diverse realtà sportive nelle quali operano gli Atleti di Special Olympics San Marino.

Durante la giornata, Matteo Secchi ha inoltre assistito agli allenamenti della Danza Sportiva, potendo osservare da vicino l'impegno, la passione e i progressi degli atleti. Ha successivamente conosciuto il Direttivo di Special Olympics San Marino. L'incontro si è svolto in un clima conviviale e costruttivo, favorendo un dialogo aperto su numerosi temi legati al mondo della disabilità intellettiva.

"Questi incontri rappresentano momenti fondamentali per la crescita del movimento, poiché offrono nuovi stimoli e opportunità di confronto agli allenatori, ai volontari e a tutte le persone che ogni giorno si impegnano per promuovere l'inclusione attraverso lo sport" il commento della Presidente Barbara Frisoni. La visita di Matteo Secchi è stata particolarmente importante perché gli ha consentito di conoscere da vicino la realtà di Special Olympics San Marino, visionando le strutture sportive nelle quali gli atleti si allenano durante tutto l'anno.

Nel corso del confronto si è parlato dei traguardi raggiunti da Special Olympics San Marino, dei programmi futuri, delle prossime manifestazioni sportive e delle opportunità di sviluppo del movimento. È stata anche l'occasione per presentare le esigenze, le criticità del programma sammarinese e condividere idee e progetti utili a garantire sempre maggiori opportunità agli atleti e alle loro famiglie. Una visita che ha lasciato entusiasmo e motivazione a tutto il team di Special Olympics San Marino, confermando l'importanza della collaborazione e del dialogo con i rappresentanti internazionali per continuare a costruire un futuro sempre più inclusivo attraverso lo sport.



Comunicato stampa

C.O.N.S.









