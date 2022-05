Special Olympics San Marino: le congratulazioni segretario Lonfernini

Special Olympics San Marino: le congratulazioni segretario Lonfernini.

Il Segretario di Stato per lo Sport, On.le Teodoro Lonfernini, si congratula con la Delegazione Special Olympics San Marino, atleti, tecnici e dirigenti per la partecipazione e i grandi successi ottenuti agli Invitational Games di Malta. Gli atleti biancoazzurri non si smentiscono mai, sottolinea il Segretario di Stato Lonfernini, il notevole bottino di medaglie vinte conferma ancora una volta che tutti i nostri Aleti Speciali possono puntare sulle loro capacità piuttosto che sul limite, e che la sfida più importante l’hanno vinta alla grande, lo dimostrano attraverso la tenacia e l’impegno costante che gli allenamenti nelle diverse discipline richiedono. Un ringraziamento particolare a Dirigenti, Tecnici e Volontari per la dedizione e la passione che manifestano insieme ai ragazzi. Infine, sottolinea il Segretario Lonfernini: “La mia più grande emozione…. leggere nei loro occhi tutto l’orgoglio verso se stessi”. Venerdì 27 maggio p.v. alle ore 12:00 la Delegazione è stata invitata presso la Segreteria di Stato per lo Sport.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: