Special Olympics: storico esordio del tennis a Play The Games

Special Olympics: storico esordio del tennis a Play The Games.

Special Olympics San Marino torna a partecipare ai Giochi Nazionali Estivi Italiani, manifestazione che si svolge in più località su tutto il territorio italiano e prende il nome di “Play The Games”. L'appuntamento segnerà anche la prima storica partecipazione di un atleta della Federazione Sammarinese Sport Speciali nel tennis. La manifestazione, che si svolge a partire da oggi fino a domenica a Salsomaggiore, darà infatti l'opportunità a Davide Zaghini , atleta della FSSS ed allievo della FST , allenato da oltre quattro anni dal tecnico della Federazione Sammarinese Tennis Nicolò Zanotti , di competere per la prima volta in un evento che vedrà partecipanti da tutta Italia. L'emozione della prima volta sarà tanta ma i tecnici, la FST, la FSSS e tutta San Marino sono pronti a sostenere Davide. La partecipazione all'evento è uno dei frutti dell'accordo di collaborazione tecnico organizzativa siglato dalle due Federazioni nel mese di gennaio, che ha formalizzato la collaborazione operativa già da tempo.





c.s. FSSS / FST

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: