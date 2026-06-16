Spettacolo e grandi prestazioni ai campionati sammarinesi di Atletica: ecco tutti i vincitori

Campionati Sammarinesi di Atletica: spettacolo e grandi prestazioni al Trofeo Titano Il 31° Trofeo Titano si conferma ancora una volta uno degli appuntamenti più prestigiosi dell’atletica leggera del territorio. Il meeting, organizzato da Olimpus San Marino in collaborazione con la FSAL, ha richiamato sulla pista sammarinese alcuni dei migliori atleti della regione, consolidando una tradizione che anno dopo anno continua a crescere per qualità tecnica e partecipazione.

Tra le società presenti spiccavano realtà di assoluto valore come Fratellanza Modena e Atletica Fano. Proprio dalla formazione marchigiana è arrivata una delle migliori prestazioni dell’intera manifestazione grazie a Paglierini, vincitore dei 100 metri con l’eccellente tempo di 10”43.

La manifestazione ha assegnato anche i titoli di Campione Sammarinese nelle diverse discipline. Un nuovo regolamento, introdotto dalla Federazione, punta infatti a valorizzare il lavoro tecnico svolto dalle società e dagli allenatori, incentivando la partecipazione di atleti preparati e competitivi e premiando la qualità del percorso sportivo. Tra le protagoniste assolute della giornata Alessandra Gasparelli, dominatrice dei 100 metri femminili, chiusi in 11”73 senza lasciare spazio alle avversarie.

Nei 100 metri maschili il titolo sammarinese è andato a Mathias Francini, autore di un ottimo 11”10. Nei 400 ostacoli femminili Sofia Bucci ha conquistato il titolo nazionale in 1’13”65, mentre tra gli uomini il successo è andato ad Andrea Zafferani con il tempo di 1’11”65. Nei salti, Roberto De Luca si è laureato campione sammarinese nel triplo con la misura di 12,83 metri. Greta San Martini ha conquistato il titolo nel salto in lungo con 5,22 metri. Nel salto in alto si sono imposti Lucia Casali con 1,63 metri e Tommaso Stacchini con 1,75 metri. Nel salto con l’asta, titolo per Martina Muraccini grazie a un brillante 3,30 metri. Nel settore lanci, Diego Garnaroli ha conquistato il titolo nel giavellotto con una misura di 44,00 metri, mentre Paolo Santagada si è imposto nel getto del peso con 9,47 metri. Sofia Bucci ha aggiunto un secondo titolo alla sua giornata vincendo anche i 400 metri piani in 59”33. Tra gli uomini, il campione sammarinese della distanza è stato Federico Giannotti con 54”21. Nelle gare di mezzofondo, Melissa Michelotti ha conquistato il titolo nei 1500 metri femminili con 5’06”99, mentre Giulio Ceccoli si è imposto tra gli uomini in 4’45”03. Sui 5000 metri, vittoria sammarinese per Andrea Pollini in 17’58”93 e per Martina Tomassini in 19’31”64. Grande entusiasmo anche nelle staffette. La 4x100 femminile dell’Olimpus San Marino, composta da Rebecca Guidi, Greta San Martini, Noemi Cola e Alessandra Gasparelli, ha conquistato il titolo sammarinese e soprattutto ha ottenuto il minimo di qualificazione per i prossimi Giochi dei Piccoli Stati grazie all’eccellente tempo di 48”57. Successo e titolo nazionale anche per la staffetta 4x100 maschile formata da Mathias Francini, Francesco Molinari, Alessandro Gasperoni e Nicolas Santos Bollini, vincitrice in 42”64. Il bilancio finale della manifestazione è estremamente positivo: numerosi gli atleti sammarinesi presenti e tanti i giovani talenti in crescita, segnale incoraggiante per il futuro dell’atletica biancazzurra. La Federazione conferma così la validità delle nuove politiche di sostegno al lavoro delle società e degli allenatori, con l’obiettivo di accompagnare questi atleti verso traguardi sempre più importanti e una presenza sempre più competitiva nelle manifestazioni internazionali.

C.s. - Ufficio Stampa FSAL







